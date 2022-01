Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Halos 15 taon makalipas ang EDSA People Power Revolution noong Pebrero 22-25, 1986 na tumapos sa higit dalawang dekadang pamumuno ng diktador na si dating pangulong Ferdinand Marcos Sr., muling nagtipon ang libo-libong mga Pilipino sa EDSA noong Enero 17-20, 2001 para naman patalsikin sa puwesto si noo'y pangulong Joseph Ejercito Estrada.

Dalawa't kalahating taon pa lang sa puwesto bilang pangulo ng Pilipinas, humarap sa samu't saring kontrobersiya si Estrada nang isapubliko ng kaibigan niyang si noo'y Ilocos Sur Governor Chavit Singson na tumanggap umano ang pangulo ng milyong pisong pera mula sa iligal na jueteng.

Dahil dito, marami sa miyembro ng kaniyang gabinete ang nagbitiw sa puwesto at noong Nobyember 13, 2000 ay inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment laban kay Erap. Disyembre ng taong iyon ay umupo bilang impeachment court ang Senado para dinggin ang mga kaso laban kay Estrada.

Laman ng radyo, telebisyon at mga pahayagan ang kaso ng pangulo. Noong Enero 16, 2001, dinesisyunan ng mga mga senador na tumatayong mga hukom kung bubuksan ang ikalawang envelope na pinagsususpetsahang naglalaman ng ebidensiyang magpapatunay umano sa bilyong pisong pera ni Erap sa ilalim ng pangalang 'Jose Velarde.'

"You have 10 'yes' votes and 11 'no' votes. The 'no' votes have it," sabi ni noo'y Chief Justice Hilario Davide patungkol sa naging boto ng mga senador.

Nagbitiw sa puwesto bilang Senate President si Senador Aquilino Pimentel Jr. dahil sa pagkadismaya sa naging resulta.

"I think people who are supporting President Estrada has caused a damage that cannot be retained to this institution that I love as a senator. Therefore, I cannot continue leading such a damaged institution. I do this so that the people especially the young who are coming after us will have some hope that there are still public officials who are willing to stand by what is right and good, what is moral and just, for the good of all," pahayag ni Pimentel sa media.

Dahil sa kontrobersiyal na desisyon ng mga senador na sinasabing planado umano para pagtakpan ang katotohanan, nagtungo sa EDSA ang libo libong mga Pilipino para ito'y iprotesta.

Mula Enero 17-20, 2001, ipinanawagan ng taumbayan ang pagbaba sa puwesto ni Erap. Ang pagtitipong iyon, naunang minaliit ng kampo ng pangulo.

"I am willing to bet with our People Power 2 they won't even reach 500,000. Siguro 100,000 or less so we will not let them enjoy themselves for one week and after that we will ask them to come back, we will have unification efforts, we will have reconciliation parties, we will ask the Makati Business Club to come back in," ani noo'y Ambassador Ernesto Maceda na tumayong personal na tagapagsalita ni Erap.

Gumuho ang huling haligi ng suporta ni Estrada nang talikuran siya ng pulisya at militar noong Enero 19, 2001.

"We wish to announce that we are withdrawing our support of the current president and we will support the assumption of the office of the constitutionally mandate successor, the vice president," pahayag ni noo'y Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Angelo Reyes na kasama ang ilang opisyal ng AFP, noo'y Defense Secretary Orly Mercado, Vice President Gloria Macapagal-Arroyo at dating pangulong Fidel Ramos.

Hindi sineryoso ng karamihan ang panawagan ni Estrada na magkaroon ng snap elections sa Mayo ng taong iyon.

Umaga ng Enero 20, 2001, nanumpa bilang bagong pangulo si Arroyo sa harap ng libo libong Pilipino sa EDSA na naging simbolo ng tagumpay ng sambayanan.

At nang hapong iyon, nilisan ni Erap at ng buong pamilya Estrada ang Malacañang.

Panoorin ang kabuuan ng dokumentaryo sa EDSA Dos ng programang 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2001.

