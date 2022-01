Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Magsisimula na ngayong Pebrero 8, 2022 ang kampanya ng mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador at kinatawan ng party-list at sa Marso 25, 2022 naman ang simula para sa mga lokal na posisyon.

Pero hindi tulad ng mga nagdaang halalan, naiiba ang paraan ng pangangampanya ng mga tumatakbong kandidato ngayong Halalan 2022.

"Dalawa ang major factor talaga. Unang una, of course, is the advance in technology where anyone and everyone can be online and able to communicate in real time but virtually. Pangalawa, mabuti na rin lang na may advance technology tayo but imagine if wala tayo nu'n tapos nagkaroon ng ganitong pandemic, so papaano mo makikilala 'yung mga kandidato kung hindi na sila makakaikot gaya ng dati," ani political analyst Prof. Edmund Tayao.

Sa kabila ng paglakas ng iba't ibang online platforms, ibinahagi ni Tayao na iba pa rin ang impluwensiya ng tradisyonal na panunuyo ng mga botante lalo na sa mga nasa probinsiya at liblib na lugar na walang internet connection.

"Sa probinsya kasi malaking factor pa rin iyong radyo at face-to-face. Kapag pumunta ka sa countryside, ang mga tao doon iba sa kanila iyong face-to-face talaga. They feel that they are given not only importance but they're given respect and they are recognized," sabi ni Tayao.

Ano ang samu't saring pagbabago at inaasahang taktika ng mga kandidato para ipakilala ang sarili sa publiko at masungkit ang boto ng mga Pilipino?

Panoorin ang makabuluhang talakayan nina Karen Davila, actress-comedian Alora Sasam, Prof. Edmund Tayao at ang singing performance ng Kumu streamer na si Denize Castillo sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

