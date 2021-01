Sidewalk vendors, balik-pwesto sa mga kalsadang dating nilinis ng MMDA at Pasay

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Walang itinakdang deadline para sa road clearing operations ngayong Biyernes ang Department of the Interior and Local Government dahil sa dami ng obstruction sa ilang kalsada sa mga barangay na paulit-ulit nang nilinis ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Pasay City.

Hindi umano umubra ang mga sermon at babala sa mga barangay sa mga nauna nang mga operasyon dahil ballk muli sa dating pwesto ang mga sidewalk vendor.

Sa Roxas Boulevard Service Road, magkakatabi na naman ang mga tindahan ng pagkain, face mask at face shield.

Sa Barangay 76, ginawang parking area ang isang lane ng kalsada at ginagamit pa ang orange yellow plastic barrier ng MMDA na pangharang sa kalsada ng mga nakaparadang sasakyan.

Sa kahabaan naman ng Taft Avenue Extension sa ilalim ng LRT, balik din ang tindahan sa mga bangketa. May mga nakaparada din mga pedicab sa kalsada.

Sa Barangay 145 kung saan nagkaroon pa ng tensiyon ang clearing operations noong nakaraang linggo, balik operasyon ang mga nagtitinda ng pagkain.

Una nang iginiit ng mga barangay officials sa lungsod na hirap silang panatilihing malinis at maayos ang kanilang lugar dahil idinadahilan umano ng mga vendor ang kanilang kabuhayan.

- TeleRadyo 21 Enero 2021