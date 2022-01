Watch more on iWantTFC

Binansagang surfing capital of the Philippines ang mala-paraisong Siargao pero pinadapa ang isla matapos manalasa ang bagyong Odette. Maging ang mga surfing instructor at iba pang umaasa sa turismo ay natengga sa trabaho kaya sila ang binista ng ABS-CBN para magbahagi ng tulong. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Biyernes, 21 Enero 2021.