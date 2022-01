Mga kaso ng COVID-19 sa Catanduanes tumaas muli

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Tumaas na naman ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 sa Catanduanes, ayon sa kanilang provincial health officer.

"'Yung cases natin sa COVID, pataas din po. Ngayon po, meron tayong 139 active cases, which accounts 5 percent of the total confirmed cases," ani Dr. Hazel Palmes sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Sa kabuuan, may 2,913 COVID-19 cases ang lalawigan, kabilang dito ang 2,650 recoveries at 127 fatalities.

Sabi ni Palmes, biglang dumami ang nahawaan ng COVID-19 sa Catanduanes nitong Enero. Sa huling linggo ng Disyembre, mayroon na lamang 6 na COVID-19 case ang lalawigan.

"In the first week of [January], tumaas na po siya agad-agad, from 6 to 52 cases. So, that is a 767-percent increase," aniya.

Walong kawani rin ng provincial hospital ang naka-quarantine matapos magpositibo sa COVID-19.

Sa kabila ng pagsipa ng COVID-19 cases, sabi ni Palmes ay patuloy ang bakunahan sa Catanduanes.

Nasa 70 porsiyento ng target population ng lalawigan aniya ang itinuturing na fully vaccinated.