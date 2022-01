Watch more on iWantTFC

Ngayong papalapit na ang Halalan 2022, nagsanib-puwersa ang ABS-CBN at higit sa 50 election partners para tiyaking maayos at malinis ang pagdaraos ng May 9 polls sa pamamagitan ng paghahatid ng mas pinalakas na pagbabalita. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Biyernes, 21 Enero 2021.