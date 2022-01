Baguio City, nagtala ng record-high COVID-19 cases

Watch more on iWantTFC

MANILA – Record-high ang naitalang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio City nitong Huwebes.

Sa isang post sa kanilang Facebook page, iniulat ng lokal na pamahalaan na may 725 bagong kasong naitala sa kanilang lungsod nitong Enero 20.

May 4,125 nang aktibong kaso ng COVID-19 ngayon sa tinaguriang “Summer Capital of the Philippines.”

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na karamihan sa mga pasyenteng ito ay nagpapakita lamang ng mild na sintomas.

“Kung titingnan mo yung general na active cases namin, at nasa 4,200 na kami. Lumalabas na almost 90 percent plus ang aming mild and asymptomatic cases and moderate cases,” aniya.

Ayon sa mayor, nasa 65% ang healthcare capacity utilization rate sa lungsod.

“Lumalabas na karamihan ng aming mga pasyente sa hospital are moderate…almost 65 percent are moderate and mild, tapos 30 percent yung severe.”

“Kaya nagkakaroon kami ng mga mild na cases sa hospital dahil, unang-una marami sa kanilang may comorbidities gaya ng diabetic, hypertension, heart diseases, cancer tapos nagkakaroon sila ng mga mild cases dahil nga may booster na sila,” paliwanag ng mayor.

Ani Magalong, karamihan sa mga severe o malalalang kaso ng COVID-19 sa lungsod ay hindi mga bakunado.

Samantala, sinabi rin ni Magalong na simula ngayong Biyernes ay lilimitahan na ang paggalaw ng mga menor de edad sa Baguio.

Aniya, sa mga outdoor spaces sa lungsod na lang sila papayagan hanggang katapusan ng buwan.

“Nagbigay ako ng executive order nung isang araw, it will take effect on 21 January, na ire-restrict na namin yung movement ng mga 11 year old and below, and unvaccinated 12-17. Irerestrict na lang namin sila sa, doon na lang sila pwede pumunta sa mga parks, sa mga gardens, hiking na lang.”

“Pero doon sa mga, yung closed spaces like for example mga malls, mga restaurants, indoor restaurants pinagbabawal na namin sila. That will be for 10 days, 21-31 January,” aniya.

--Teleradyo, 21 January 2022