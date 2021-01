Alert level 2, itinaas sa Marikina River

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Itinaas ang ikalawang alarma sa Marikina River na naghihikayat ng paglikas ng mga residenteng nakatira sa mga mababang lugar nitong Huwebes.

Umabot na sa 16.2 meters dakong alas-4:30 ng umaga ang lebel ng tubig sa ilog dahil sa magdamag na pag-ulan. Itinaas ang unang alarma ala-1:15 ng madaling araw.

Maaari pang daanan ang kalsada ng light vehicles pero patuloy ang pagtaas ng tubig dahil sa pag-ulang dinanas ng Rizal at Quezon province, ayon sa mga barangay at local disaster officials.

Ayon sa PAGASA, ang tail-end of frontal system o ang boundary ng easterlies at hanging amihan ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Quezon, at Rizal ngayong Huwebes.

--Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News