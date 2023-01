Banta ng malawakang blackout sa Occidental Mindoro lumalala

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Lumalala ang banta ng malawakang blackout sa probinsiya ng Occidental Mindoro, ayon sa bise gobernador nito ngayong Huwebes.

Saad ni Occidental Mindoro Diana Tayag sa interview sa TeleRadyo, napakapangit ng sitwasyon ng Occidental Mindoro.

Sa ngayon, umaasa lang sila sa isang power provider na nagbanta na magsasara.

"Kapag nagsara, kami ay mauuwi sa kadiliman," ani Tayag.

Ayon sa kaniya, nakakaranas ng 4 hanggang 6 oras na rotating brownout araw-araw ang probinsiya.

Aniya, may kakulangan ng power supply ang probinsiya dahil isang planta lang ang nag-ooperate na may 7 megawatts. Nasa 29 megawatts ang kailangan ng Occidental Mindoro, at malaki ang kakulangan ng kuryente.

May lugar na magdamag ang nawawalan ng kuryente. Ani Tayag, isa pa naman ang Occidental Mindoro sa pinakamainit na lalawigan sa bansa at maraming namamatay sa heat stroke, at hindi nakakatulog sa gabi.

Nanawagan ang bise gobernador ng tulong mula sa Pangulo. Aniya, kailangan mag "step up" ng national government sa krisis ng probinsiya.

"It's his campaign promise na aayusin ang problema sa brownout sa lalawigan," aniya.

Ayon kay Tayag, walang investor ang gustong pumunta sa kanila dahil walang sapat na supply ng kuryente, kaya't walang gustong magtayo ng pabrika sa Occidental Mindoro.

Napag-iiwanan umano ang lalawigan ng mga katabing probinsya.

"We are the poorest province in Mimaropa, sa dekada na naming problema," ani Tayag. "Nagtitiis lang talaga kami. Kung ibang sa lugar nangyari, baka pinaputukan na ang electric cooperative," aniya.

Giit niya, nagbabayad naman ng tama ang lalawigan kaya hindi katanggap-tanggap ang nangyayari.

"Hindi kami magkaroon ng maayos na pamumuhay, iparating sa kanila kung ano ang nangyayari sa lalawigan," ani Tayag. - SRO, TeleRadyo, Enero 19, 2023