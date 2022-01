Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nakapagtala ang Davao City ng 1,197 bagong kaso ng COVID-19 nitong Miyerkoles, ang pinakamataas ng daily case count sa siyudad mula nang magsimula ang pandemya.

Ayon kay Dr. Michelle Schlosser, spokesperson ng Davao City COVID-19 Task Force, kasalukuyang nakararanas ng COVID-19 surge ang siyudad.

"By yesterday's cases, it was the highest that we have had. We have 1,197 cases just from yesterday. It is 40.48 percent positivity rate. 'Yun po by history ng aming surge dito sa Davao ang pinakamataas so far," aniya sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes.

Sabi ni Schlosser, nagsimulang dumami ang mga nagkakasakit sa COVID-19 matapos ang Bagong Taon. Marami rin aniyang medical frontliners ang tinamaan ng COVID-19.

"We have to admit na medyo nao-overwhelm talaga ang SPMC (Southern Philippines Medical Center), but we are reactivating the private hospitals to admit COVID positive patients," aniya.

Ang SPMC ang pinakamalaking government-run hospital sa Mindanao at siya ring main COVID-19 referral facility sa Davao Region.

Sa kabila ng banta ng iba't ibang coronavirus variants, pinabibilisan ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna kontra COVID-19.

"We can't stop the vaccination rollout especially that we are in the surge," ani Schlosser.