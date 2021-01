Disinfectant sa gulay? Mga aprub at hindi aprub na COVID-19 practices

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Epektibo ba ang paggamit ng plastic gloves at plastic wrapper sa mga establisyimiento?

Ayon kay Dr. Paulo Borja, internal medicine expert sa Asian Hospital and Medical Center, mas mainam ang regular na paghuhugas ng kamay kaysa pagsusuot ng plastic gloves.

"Kung 'di po trained ang magdi-dispose at mga gumagamit, definitely puwedeng mas kumalat ang virus kaysa maprotektahan sila," aniya sa Teleradyo.

"We still would like to bring up 'yung importance ng handwashing more than the physical barrier sa ating mga kamay."

Mas madali naman linisin at i-disinfect ang mga mesa at upuan sa pampublikong lugar kung mayroon itong plastic, dagdag niya.

Hinihikayat din ang pag-sanitize ng mga biniling gamit ngunit hindi kabilang dito ang fresh products o mga prutas at gulay, ayon kay Borja.

Mainam din ang regular na pag-disinfect ng face shield at face mask, dagdag niya.

Hindi naman hinihikayat ang paggamit ng UV light sa pag-disinfect kung walang training ang gumagamit nito.

Ang paggamit ng air purifier ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa COVID-19 ngunit hindi pa sigurado ang mga eksperto dahil patuloy ang pagsasaliksik ukol dito, ani Borja.