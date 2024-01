Ilang deboto ng Santo Niño, naghahanda para sa Lakbayaw

Watch more on iWantTFC

TONDO, MAYNILA— Puspusan na ang paghahanda ng ilang deboto para sa nalalapit na Lakbayaw kasunod ng pagdiriwang ng Kapistahan ng Santo Niño de Tondo sa Maynila.

PANOORIN: Pag-eensayo ng ilang kabataan para sa gaganapin na Lakbayaw o lakbay at sayaw sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo sa Maynila @ABSCBNNews pic.twitter.com/lVqv94iLnB — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) January 18, 2024

Ang lakbayaw o lakbay at sayaw ay isang prusisyon kung saan ipinaparada ang mga imahen ng Sto. Niño na sinasabayan ng sayaw at musika sa bisperas ng kapistahan.

Isa ang grupong Anyareh sa makikilahok sa lakbayaw, handog ang kanilang talento sa pagsasayaw.

“Lakbayaw kasi is parang ati-atihan. So basically nagsasayaw kami para sa Sto. Niño. Iba-iba rin ‘yung strategy, meron kasing parang sa drums or sa tugtog pero kasi sa amin since more on millennials kami, mas gusto namin ‘yung trending na songs,” ayon kay Jennifer Dutong, senior member ng grupo.

Kabilang sa makikiisa ngayong taon ang 8-anyos na si Jerica Del Rosario na maagang naipamulat ang debosyon sa Sto. Niño.

“Masaya po. Salamat po kasi po binibigyan niya kami ng pangkain sa araw-araw,” sabi ni Del Rosario.

Isa lamang ang kanilang grupo sa mga debotong naghahanda na para sa pinakahihintay nilang okasyon para maipahayag ang kanilang debosyon sa Sto. Niño.

Alas-7 ng umaga sa darating na Sabado gaganapin ang prusisyon ng Lakbayaw.

Nagsagawa naman ng clearing at flushing operations ang pamunuan ng Barangay 4, Zone 1 sa Tondo sa mga kalsadang dadaanan ng prusisyon.

Ilang kalsada rin ang isasara simula Enero 20 hanggang sa matapos ang mga aktibidad sa pista.

Mga kalsadang isasara sa kapistahan ng Sto. Niño de Tondo simula 12:01 A.M. January 20, 2024:

1. Kahabaan ng N. Zamora St. mula Moriones St. hanggang Chacon St.

2. Kahabaan ng Sta. Maria St. mula Moriones St. hanggang Morga St.

3. Kahabaan ng J. Nolasco St. mula Morga St. hanggang N. Zamora St.

4. Kahabaan ng Morga St. mula J. Nolasco St. hanggang Juan Luna St.

5. Kahabaan ng Ortega St. mula Asuncion St. hanggang Soliman St.

6. Kahabaan ng Lakandula St. mula Asuncion St. hanggang Ilaya St.

7. Kahabaan ng Ilaya St. mula Lakandula St. hanggang CM. Recto Ave.

8. Kahabaan ng Chacon St. mula N. Zamora St. hanggang Juan Luna St.

9. Kahabaan ng Soliman St. mula Morga St. hanggang N. Zamora/Ortega