Nangangamba ang Department of Health na dumami ulit ang may iodine deficiency sa Pilipinas kung aamyendahan ang ASIN Law. Ayon sa pag-aaral ng Food Nutrition and Research Institute, gumanda man ang iodine status ng mga kabataan, may problema pa rin sa iodine deficiency sa mga buntis. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Huwebes, 19 Enero 2023