Utang ng PhilHealth sa mga paanakan, halos P180M na

Watch more on iWantTFC

MANILA – Tila hindi lang sa mga pribadong ospital may malaking pagkakautang ang state health insurer na PhilHealth.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, ikinuwento ni Patricia Gomez ng Integrated Midwives Association of the Philippines na halos P180 milyon na ang utang ng PhilHealth sa mga kumadronang nagpapatakbo ng mga birthing clinic o paanakan.

“Ang mga private midwives natin ay may birthing clinic. So, PhilHealth accredited po ito sila. So, ngayon, ang problema, dahil no balance billing, di ba hindi sila, what I mean, naniningil sa pasyente, ay of course sisingilin nila sa PhilHealth kasi nga no balance billing eh,” ani Gomez.

Ayon kay Gomez, parang paunti-unti ang naging bayad sa kanila ng PhilHealth.

“And in fact, Kabayan, ang dami na naming meetings eh. May pocket meetings kami sa mga regional VPs nila, meron din kaming meeting dito sa national…ang sabi nila ay, medyo, nung una, system problem, tapos sunod na naman hindi ko alam na kung anong mga rason,” kuwento niya.

“So doon sa mga pocket meetings na ganoon din ang aming sinasabi sa kanila, kasi sabi ni Atty. [Dante] Gierran lately, eh nasa kanila naman sa regional office naman yung pera, bakit hindi maibibigay.”

“Sa totoo lang po, accumulated namin na hindi nabayaran ng Philhealth kasi nagkaroon na po ng survey sa aming mga midwives, umabot na po ng mga almost P180 million po,” kuwento ni Gomez.

Aniya, nakikiusap sila ngayon sa PhilHealth na baka maaari na nilang mabayaran ang kanilang mga utang, kahit man lang sa mga paanakan sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette.

“Kasi ang dami talagang birthing clinics na wala na ng bubong and yet gumagawa pa rin or nagbibigay pa rin sila ng serbisyo sa ating mga kababayan,” ayon kay Gomez.

“Ayokong umiyak kasi sa totoo lang kawawa sila na kahit walang ilaw, walang tubig e talagang ang serbisyo ay nandadyaan. Kaya lang sana, hinihingi namin kay President Gierran, na medyo i-expedite naman nila yung mga affected na areas kasi wala talaga sila, drained talaga sila.”

“Drained na nga sila bago mag-Odette, ‘diba wala na silang--anong pangsuweldo sa staff? Anong pambili ng supplies? Anong pambili ng equipment? ‘Diba? And yet, ginagawa na lang nila, naka-ilaw ng kung anong ilaw diyan.”

Paglilinaw ni Gomez, kahit pa bago ang pandemya ay may utang na sa kanila ang PhilHealth.

“Meron pa kaming 2018, 2017 na sisingilin sa kanila, patong-patong na.”

Ayon pa sa kumadrona, minsan na rin nilang napag-isipang magsagawa ng “PhilHealth holiday,” ngunit hindi nila ito matuloy dahil sa awa nila sa kanilang mga pasyente.

“Nag-usap din po kami ni Dr. De Grano, tungkol doon, gusto din namin mag-holiday sana kaya lang naawa kami sa mga nanay lalo na yung walang-wala, talaga napupunta sa amin at manganaganak,” aniya.

--Teleradyo, 19 January 2022