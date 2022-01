Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Dumami ulit ang kaso ng COVID-19 sa Cebu sa kabila ng banta ng mas nakakahawang omicron variant, ayon sa isang doktor.

Sabi ni Dr. Ma. Bernardita Sarcauga-Chua, co-chair ng COVID Task Force ng Perpetual Succour Hospital Cebu, nakapagtala ng 1,020 bagong kaso ng COVID-19 ang Cebu noong Enero 17.

"Gradually dumadami na po, unlike nung start nung taon konti lang. Tapos may significant na increase for the past week," aniya sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Nangunguna dito ang Cebu City na may 602 kaso, Cebu Province (257), Mandaue City (83) at Lapu-Lapu City (78).

Ani Chua, mahaba na rin ang pilahan sa mga bakunahan, kabilang dito ang mga bata.

"We're seeing cases now nung mga bata na naa-admit dahil sa COVID na wala dati nung delta surge pa tayo," aniya.

Ayon sa doktor, karamihan sa mga naospital dahil sa COVID-19 ay mga hindi bakunado. Kung nakatanggap man ng COVID-19 vaccine, mild lang aniya ang sintomas ng mga pasyente.

"Karamihan sa na-admit sa mga hospital ngayon these are the unvaccinated," ani Chua.