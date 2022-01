Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Umapela si Bohol Gov. Arthur Yap sa pamahalaan na huwag kalimutan ang recovery efforts ng lalawigan matapos bayuhin ng Bagyong Odette isang buwan na ang nakalilipas.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles, sinabi ni Yap na nasa 280,000 pamilya sa Bohol ang apektado ng kalamidad.

"'Yan nga po ang challenge ngayon para sa amin is to keep the message going na kailangan ng Kabisayaan ng tulong, especially ang Bohol, second-worst hit kami after Siargao," aniya.

Pahirapan din aniya ang supply ng kuryente sa lalawigan.

"Tinatrabaho pa ng NGCP (National Grid Corporation of the Philippines) na makonek kami sa Leyte dahil 2 malaking tore ang bumagsak. Tapos 11,000 electric posts ang bumagsak sa mga distribution utility," ani Yap.

Sabi ni Yap, nasa 60,000 katao pa ang nasa evacuation centers.

Stable na aniya ang supply ng gasolina sa Bohol habang humihingi pa sila ng karagdagang generator sets para ipamigay sa mga water refilling station.

Sa huling tala ng lokal na pamahalaan, nasa 111 katao ang namatay, 10 ang nawawala at 2,058 ang sugatan dahil sa bagyo.