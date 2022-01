Watch more on iWantTFC

MANILA – Nakapagtala ang lalawigan ng Batanes ng 11 bagong kaso ng COVID-19 nitong Martes, Enero 18.

Ayon kay Dr. Martin Heginio Querubin, chief of clinics ng Batanes General Hospital, karamihan sa mga kaso ay galing sa mga taong pumapasok sa probinsya.

“Yung cases po namin na 11, mula kahapon, yung 7 doon ay galing sa labas, yung mga (authorized persons outside of residence), yung mga locally stranded individuals o kaya yung mga returning residents na galing dyan sa mainland.”

Pero aniya, wala pa sa mga pasyente ang nasa ospital dahil karamihan sa mga ito ay mild ang sintomas.

“Yun pong kagandahan naman, kasi yung mga cases namin, 3 doon ay asymptomatic, tapos yung 8 sa kanila, mild cases lang naman. So wala kaming admission sa ospital,” aniya.

Ayon kay Querubin, wala pang healthcare worker sa lalawigan na nagkakasakit ng COVID-19.

Kumpleto din aniya ang mga gamot at equipment nila sa mga ospital sakaling may mga pasyenteng lumala ang kondisyon at mangailangan nito.

--TeleRadyo, 19 January 2022