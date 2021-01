Kilos protesta kasado na sa UP Diliman kontra sa pagbasura ng DND sa Soto-Enrile Accord

Watch also in iWantTFC

Nakakasa ang kilos protesta na dadaluhan ng iba’t ibang organisasyon ng estudyante at ng komunidad ng UP Diliman alas-10 ng umaga ngayong Martes bilang pagkondena sa naging desisyon ng Department of National Defense na wakasan na ang Soto-Enrile Agreement.

Sa isang sulat ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay UP President Danilo Concepcion, sinabi nila na tinatapos nila ang naturang kasunduan dahil balakid umano ito sa militar at pulis lalo na’t may umano’y recruitment activities ang CPP-NPA sa loob ng UP.

Sinabi rin sa sulat na hindi naman nais ng DND na magtayo ng military o police outpost sa loob ng UP at igagalang pa rin naman nila ang mga nagpoprotesta.

Sa ilalim ng Soto-Enrile agreement ay pinagbabawalan ang mga militar at pulis na pumasok sa campus ng UP nang walang pahintulot mula sa pamunuan ng unibersidad.

Sa naturang kasunduan sinasabi din na hindi pwedeng makialam ang mga militar at pulis sa mga protesta sa loob ng campus.

Ayon kay UP Vice President for Public Affairs Elena Pernia, sinabi niya na maglalabas sila ng tugon sa sulat ng DND.

Nauna nang pumalag ang komunidad at mga estudyante at mga kawani maging ang mga guro sa isyung ito.

Hindi anila pwedeng tapusin ng DND ang kasunduan nang walang pagpayag mula sa pamunuan ng UP. Sinasabi rin nila na kapag nawakasan ang kasunduang ito, pwedeng makapasok ang mga militar at pulis at mang-aresto ng mga mag-aaral na magsasagawa ng pagprotesta.

Hindi anila ito maganda sa bansa na may demokrasya at ang UP ay ang lugar kung saan nakapagprotesta ng ligtas ang mga tao.

Naglabas din ng pahayag Martes ng umaga si Vice President Leni Robredo at sinasabi niyang hindi ito praktikal at naghahasik ng takot at nagpapatahimik ng mga kritiko.

Maging ilang militanteng grupo ay kinondena rin ang ginawa ng DND.

- TeleRadyo 19 Enero 2021