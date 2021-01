DND winakasan ang kasunduan sa pagpasok ng mga awtoridad sa UP campuses

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Tinapos ng Department of National Defense nitong Lunes ang matagal na nitong kasunduan sa University of the Philippines (UP) na kailangan munang magsabi ang mga awtoridad bago pumasok sa mga campus ng paaralan.

Ayon sa DND, nagiging balakid umano ito sa militar at pulis na bigyang proteksyon ang UP Community lalo umano'y may recruitment sa loob ng pamantasan ang Communist Party of the Philippines.

--Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News