Watch more on iWantTFC

CALOOCAN – Nilamon ng apoy nitong Huwebes ng madaling araw ang warehouse ng spare parts ng motorsiklo sa may Barangay 18, Caloocan City.

Nai-report ang sunog ng mga residente bandang 1:00 a.m. at dahil mabilis kumalat ang apoy, inakyat agad ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang first alarm ng 1:06 a.m.

Naideklara itong fire out nang 2:39 a.m.

Walang nasugatan sa insidente.

Sabi ng stay-in employee na si Kimberly Emilio, nagpapaantok na siya nang biglang may narinig siyang pumutok sa warehouse. Paglabas niya sa kanyang kwarto, nakita na lang niyang may usok.

Dito na siya lumabas ng warehouse para humingi ng saklolo.

“Akala ko ‘yung mga sasakyan lang sa labas kasi may humps, pagsilip ko ng bintana may usok. Pagbaba ko, naamoy ko nang amoy kuryente na amoy kahoy, pagpasok ko sa warehouse dun na may usok,” sabi ni Emilio.

“Base dun sa usok na nakita ko, doon siya banda sa may breaker namin. Dun talaga ‘yung usok. Yung unang nag-apoy ‘yung office,” dagdag niya.

Ayon sa BFP, gawa sa light at combustible materials tulad ng goma, karton, at papel ang laman ng warehouse kaya mabilis kumalat ang apoy.

“Hindi naman tayo gaano nahirapan kasi marami tayong nagresponde na bumbero, may malapit tayo na hydrant. Ready tayo,” sabi ng ground commander na si SF04 Benedicto Tudla.

Dagdag ng investigator na si SF03 Randel Angeles, patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog at kung magkano ang napinsala nito,

“Hindi pa kami makapagbigay ng eksakto na detalye tungkol sa pinagmulan nito, sa kuryente nagsimula yung naririg niya na pagputok. Yun ay iimbestigahan namin sa follow-up investigation,” ani SF03 Angeles.

Walang nadamay na katabing bahay dahil matibay ang firewall ng warehouse, sabi ng BFP.