Watch more on iWantTFC

Nagpaalala ang Department of Health at Food and Drug Administration sa publiko kaugnay sa mga nauusong glutathione products. Sa ngayon kasi, hindi inaaprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 18 Enero 2024