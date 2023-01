Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Hindi makakaapekto sa presyo ng asukal sa merkado ang balak ng pamahalaan na ibenta sa mga Kadiwa outlets ang 4,000 metriko toneladang smuggled na asukal, ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture (DA).

“Hindi po naman, kasi ang usapan po naman, nagkaroon po ng board meeting kahapon yung Sugar Regulatory Administration, atsaka isa po sa pinag-usapan po yan, na dapat hindi maapektuhan yung atin pong nagtatanim o nagmi-mill ng ating asukal,” ani DA Deputy Spokesperson Rex Estoperez.

Dagdag pa ni Estoperez, ligtas na ibenta ang asukal sa mga Kadiwa outlets.

“Hindi tulad po ito ng sibuyas or other perishable commodities na nakakatakot kasi pwede namang contaminated yan ng peste galing sa ibang bansa ‘no. Itong asukal naman, sabi ko nga, walang sanitary, phytosanitary certificate na kailangan kundi import permit lamang,” paliwanag niya.

Itinanggi rin ng opisyal na ang pagbebenta ng mga nasabat na asukal ay paraan na rin ng pagkunsinti sa smuggling.

“Ang pagkunsinti dito pag natuloy na yung atin pong na-confiscate nay an at i-auction ulit ay masabi nga natin ay ang makabili ulit, yung smuggler. Yun mas mahirap. At yun ang sinasabi natin kinukunsinti natin,” aniya.

--TeleRadyo, 18 Enero 2023