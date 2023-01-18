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Iba-ibang gov't agency iniimbestigahan ang aberya sa air traffic system: DOTr

ABS-CBN News

Posted at Jan 18 2023 09:05 PM

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Iniulat ng Department of Transportation sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara na nagsanib-puwersa na ang iba-ibang sangay ng pamahalaan para imbestigahan ang naging problema sa paliparan noong Bagong Taon. Kasama ring sinisiyasat kung may cybersecurity threat, lalo't may mga nangyari ring katulad na insidente sa ibang bansa. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 18 Enero 2023

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