Patay ang isang lalaki na nagmamaneho ng tricycle matapos itong sumalpok sa truck sa bahagi ng Barangay Lourdes, Quezon City Martes ng madaling araw.

Galing sa bayan ng Montalban, Rizal ang truck na may kargang buhangin na minamaneho ni Ronald Santiago. Huminto umano ito sa stop-light sa kahabaan ng Quezon Avenue corner D. Tuazon at dito na nga sinalpok ng tricycle ang likurang bahagi ng truck.

Kinilala ang driver ng tricycle na si Miko Ronquillo, 27, at residente ng Barangay San Vicente.

Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid, dumalo pa raw sa birthday ng kanyang hipag si Ronquillo bago ang pangyayari.

Samantala, malubha naman ang tinamong sugat at pilay sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kasama ni Ronquillo na si Ronnie Laurente

Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng mga awtoridad hinihinalang lasing ang mga biktima.

Hawak naman na ng pulisya ang driver ng truck habang patuloy ang imbestigasyon.

