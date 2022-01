Too early to say COVID cases are declining: DOH

Watch more on iWantTFC

MANILA – The Department of Health on Tuesday said it is too early to say that the number of COVID-19 cases in the country is declining, after independent research group OCTA said that the disease’s growth rate, which measures the speed of its spread, has further slowed in Metro Manila.

“With this independent research group, tinitingnan kasi nila yung araw, yung bawat araw na pasok ng datos. So base po doon sa kanilang pahayag, tiningnan nila yung dalawang araw na magkasunod, tapos kinuha po nila yung growth rate, they computed yung rate of growth ng mga kaso between those two days kaya sinasabi nila na ganoon po na 2 percent na lang compared to 3 percent the other day,” Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire told TeleRadyo.

“Ang Department of Health (DOH) po, hindi po kami nag-a-analyze ng per day because we know there are lot of biases sa bawat araw na pasok po ng mga datos like laboratory submission, hindi nag-submit ang laboratoryo, and other factors as well. Kaya ang ginagawa natin, 7 day po ang aming analysis, it’s a 7-day moving average,” she explained.

“’Pag tiningnan natin, talaga naman pong nakikita natin na medyo may pagbagal na dahil nung nag-umpisa po tayo nitong sitwasyon sa omicron, ang atin pong case doubling time was just at, was at 2 days. Ibig sabihin, mabilis ang pagdami ng kaso."

"Ngayon po, nakita nating bumagal, nasa 4 na araw na po bago magdoble ang kaso, ngunit pag tiningnan natin, ang laki pa rin nung numero ng mga reported cases.”

“So ibig sabihin po, kailangan pa rin natin mag-ingat. Kailangan pa rin patuloy pa rin ang ating interventions saka ating pong mga ginagawa para mapigil natin ang pagtaas ng kaso para hindi po further mag-increase ang cases.”

“So it’s still very early to say and conclude that cases are declining already,” Vergeire said.

The official noted that the public still needs to closely monitor the number of new cases reported daily.

“’Pag tiningnan ho natin yung 7-day average natin, lumaki pa rin nang husto kumpara sa last week ang ating mga numero. Kung last week ho or 2 weeks ago actually, meron tayong average nationally and in NCR, ang NCR po we’re averaging about 10,000 cases 2 weeks ago, Ngayon po we’re averaging 17,000 cases per day. So nakikita natin tumataas pa rin, malaki pa rin yung bilang, ngunit bumagal nga po,” she explained.

Vergeire said the DOH is now working to ramp up vaccinations all over the country.

“So we are currently ramping up vaccinations, especially identifying ito pong mga areas na nakikita natin na medyo mabagal po ang pag-usad ng ating pagbabakuna,” she said.

“Ito po ay nagsusupplement na tayo ngayon ng mga karagdagang resources so that we can be able to ramp up vaccination dahil we are anticipating ‘no, katulad po ng tayo ay nagkaroon ng experience with Delta, nauna po ang NCR but after 2-3 weeks yung mga ibang rehiyon ay nagsunod na rin ng pagtaas, at nakikita na ho natin yan sa ngayon, na unti-unti nang tumataas ang kaso sa ibang rehiyon.”

The official continued to encourage the public to get vaccinated.

“So gusto ko lang ho magpaalaala sa ating mga kababayan, ang bakuna po ang pinakaimportanteng depensa po natin dito po sa kinakaharap natin na pandemya. Lalong lalo na po ngayon na meron na tayo na sitwasyon na meron hong tinatawag na omicron variant na napakabilis po makapag-infect po sa bawat pamilya,” she said.

“Ito pong bakuna ang makakapagprotekta satin para hindi po tayo maospital, hindi po tayo magkaroon ng severe infections, hindi po tayo mamatay dito sa sakit na ito.”

“Pinapakita na ho ng ating datos that about 85 percent ng mga nao-ospital sa ngayon ay dahil po sa mga taong hindi bakunado o kaya ay partially vaccinated at yun naman pong mga namatay dahil po dito sa COVID19 ay mga unvaccinated, 93 percent ay hindi po bakunado o partially vaccinated only,” she admitted.

--TeleRadyo, 18 January 2022