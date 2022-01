Watch more on iWantTFC

Humiling si presidential aspirant Leni Robredo sa Comelec na payagang ituloy ang mga programa ng Office of the Vice President pagsapit ng campaign period para umano hindi maputol ang serbisyo nila sa gitna ng COVID-19 surge. Posible kasi itong maging isyu lalo't gumagamit ang opisina ng government funds. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Martes, 18 Enero 2022