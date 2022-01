Watch more on iWantTFC

Gumamit ng mga palaro, pakanta, at pagpapaguhit ang isang NGO para libangin ang mga kabataan at maibsan ang trauma na naranasan nila nang masalanta ng bagyong Odette sa mga lugar sa Visayas at Mindanao.

Nagsagawa ng mga humanitarian mission ang grupong Batang Star Philippines sa Surigao City, Siargao Island, Cebu, at Southern Leyte sa nakalipas na buwan mula nang tumama ang bagyo.

Kasama ng dala nilang pagkain, tubig, at pantayo ng bahay ang pagbigay ng tinatawag na psychosocial support services para sa mga bata.

Kabilang dito ang mga action songs, palakasan ng pag-ihip ng torotot, at iba pang group activities.

Kasama rin ang mga magulang at ibang mas nakatatanda sa mga lumahok.

Ayon sa bumuo ng grupo na si Edward Zurriaga, paraan ang mga masasayang aktibidad para mawala ang pag-aalala at stress ng mga nakaranas ng bagyo, o sa kanilang wika, “to release the tension”.

Tinatayang may 2.2 million kabataan na kabilang sa mga nasalanta ng Odette.

"If they are not given the mental health intervention through psychosocial support as our way to protect the child, they will result to have mental disorder in the future, which we don’t like to happen. And it might as well affect their behavior in the long run," ani Zurriaga.

Ipinaguhit din sa mga bata kung kamusta sila at ano ang mga nararamdaman at pangarap nila ngayon.

Dito nalaman ng mga volunteers na may ilang mga bata na nakakaalala pa rin sa bagyo kapag nakakarinig ng pag-ulan o malakas na hangin. May ilang hirap mahiwalay sa mga magulang.

Sa ibang bata naman, hindi naaalis ang pag-asa na makakabangon sila sa kalamidad.

Nagtakda rin ng counseling para sa mga kabataang nakitaan pa rin ng matinding trauma.

Sabi ng grupo, hindi natatapos sa isang buwan ang pagtugon sa trauma ng mga nakaligtas sa bagyo at kailangang magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor na alalayan sila.

Patuloy rin ang kanilang pagkalap ng suporta para sa susunod pang bugso ng humanitarian mission at psychosocial support services sa iba-ibang lugar sa mga darating na buwan.