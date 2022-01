ALAMIN: Benepisyo ng lagundi para sa mga may mild COVID

Watch more on iWantTFC

MANILA – Ano nga ba ang magandang dulot ng lagundi sa mga pasyenteng may COVID-19?

Sa isang programa sa “TeleRadyo,” ipinaliwanag ni Dr Cecilia Maramba-Lazarte ng University of the Philippines Manila-National Institute of Health ang pag-aaral na kanilang isinagawa tungkol sa mga benepisyo ng pag-inom ng lagundi.

“Halos 200 patients po ang aming in-enroll sa study. Pumunta kami sa ibat ibang quarantine center dito sa Metro Manila, yung mga may mild COVID sa mga isolation centers nila at doon po namin tinest.”

“So ang nakita po namin, ay yung mga sintomas nila eh mas nabigyan ng relief o naibsan compared to the placebo. Lalo na yung anosmia, yung hindi pag-amoy,” aniya.

Ayon kay Lazarte, napag-isipan nilang pag-aralan ang epekto ng lagundi sa mga pasyenteng may COVID dahil dati na itong ginagamit na lunas sa ubo.

“Kaya nga namin pinag-aralan itong lagundi dahil dati na po itong registered na herbal medicine. So, meron na po ‘to sa market at ang indication niya nung ilagay siya sa market is for cough of non-bacterial origin atsaka po para sa asthma.”

“Pero nung tingnan namin yung literature, marami pa siyang ibang sangkap at may mga compounds din siya na anti-viral. At nung lumabas itong COVID na ito, eh may mga lumabas din na mga pag-aaral na may mga sangkap na pwedeng antiviral po siya, sa COVID-19 mismo.”

“So kahit doon sa isang pag-aaral, sa Iligan, sa isang computational study, nakita nila, out of 200 na compounds sa Lagundi, eh 140 ay posibleng antiviral,” aniya.

Kuwento ni Lazarte, hanggang ngayon ay nakatatanggap sila ng mga ulat na nakatutulong ang lagundi sa mga pasyenteng may mild na sintomas ng COVID-19.

“Ngayon naman, yung feedback na nakukuha namin sa mga patients, na umiinom ngayon during this omicron is yung cough nila, talagang nare-relieve kaagad, atsaka po yung sore throat, atsaka yung sipon.”

Ayon kay Lazarte, maaaring mabili ang lagundi nang over-the-counter sa mga botika.

Maaari itong inumin nang tatlo beses sa isang araw, aniya.

--TeleRadyo, 18 January 2022