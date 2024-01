Pulis na suspek sa Camilon Case, 'di sumipot sa pagdinig

Watch more on iWantTFC

No show na naman sa preliminary investigation si Police Maj. Allan de Castro, na pangunahing suspek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Hindi rin sumipot ang driver niya at kapuwa suspek na si Allan Magpantay. Hamon sa kanila ng ina ni Camilon ay magpakita at magsalita kung walang itinatago. Nagpa-Patrol, Jeff Caparas. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Enero 2024