PANOORIN: Raid sa 3 warehouse na puno ng umano'y smuggled na gulay

Sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service (BOC-CIIS) at National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division (NBI-OTCD) ang tatlong warehouse ng mga hinihinalang smuggled agricultural products sa Maynila nitong Martes ng gabi.

Sa bisa ng Letter of Authority (LOA) mula sa Customs Commissioner, pinasok ng mga awtoridad ang mga cold storage na nadiskubreng naglalaman ng hinihinalang mga imported na gulay at prutas.

“Ayon sa reklamo ng ating mga local farmers na merong naglipanang mga imported na mga agri products dito sa area ng Divisoria, Binondo. At nung nag conduct tayo ng surveillance operation, nakita naman po natin ‘yung inirereklamo nila,” sabi ni Jovan Lugtu, Intelligence Officer 1 ng BOC.

Tumambad sa kanila ang malalaking styro box na may lamang mga gulay na ayon sa BOC ay galing ng China at tinatayang nasa P5 million ang halaga.

“Doon po sa mga gulay, mapapansin natin ibang iba sa local products na nakikita natin sa palengke at wala po tayong pinapayagang permiso para sa importation po ng mga ganung klase ng agri products,” ayon kay Lugtu.

“Hindi rin natin alam kung anong klaseng kemikal ang nakahalo dito at syempre bilang negosyante, mas gusto nila ‘yung mas mahaba ang buhay kesa sa madaling masirang mga produkto,” dagdag niya.

Dahil dito, isinara na muna ang tatlong warehouse at pagpapaliwanagin ang mga may-ari nito.

“Bibigyan po natin sila ng 15 days na mai-submit ‘yung mga kaukulang dokumento at pagkatapos po nun ay bibigyan po sila ng Warrant of Seizure and Detention kung saan kukumpiskahin po ng gobyerno ‘yung mga produkto na walang kaukulang papeles,” sabi ni Lugtu.

Inihahanda na ng BOC ang mga kaukulang reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 laban sa mga may-ari ng tatlong warehouse.

Sinubukang kunan ng pahayag ang tauhan ng isa mga warehouse pero tumanggi siya.