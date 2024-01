Watch more on iWantTFC

Nasa P5 milyon halaga ng umano'y puslit na gulay mula sa ibang bansa ang naharang ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs sa tatlong warehouse sa Maynila. Agad nagbabala ang mga awtoridad na hindi ligtas kainin ang smuggled na gulay dahil sa mga kemikal na posibleng inihalo para mapanatili itong sariwa. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Enero 2024