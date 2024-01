Davao, Caraga region, lubog sa baha dulot ng shear line

Watch more on iWantTFC

Lubog pa rin sa baha nitong Miyerkoles (Enero 17, 2024) ang ilang lugar sa Davao del Norte dahil sa ulan na bumuhos noon pang Lunes dulot ng shear line.

Sa Davao del Norte, hindi pa rin madaanan ng mga light vehicles ang national road sa Brgy. Pagsabangan sa Tagum City patungo sa bayan ng Asuncion dahil sa baha.

Nasa evacuation center ang mga binahang pamilya, habang ang mga nanatili sa kanilang tirahan ay gumagamit na lang ng balsang gawa sa kahoy para makalabas-pasok sa kanilang bahay.

Sa bayan naman ng Asuncion, pinadapa ng baha ang ilang mga pananim sa Barangay Cambanogoy.

Namahagi ng mga food and non-food items ang mga lokal na pamahalaan at ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong pamilya.

Bukod sa Davao del Norte, lubhang naapektuhan rin ng baha kahapon ang ilang bayan sa Davao de Oro at Davao Oriental ngunit maraming lugar na rin ang humupa na ang baha sa kanilang lugar.

May mga LGU din sa rehiyon ang pinag-aaralan ang pagsasailalim ng state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng baha.

Nakaranas ng malakas na ulan ang Davao at Caraga region noong Lunes at Martes dahil sa umiiral na shear line. —Ulat ni Hernel Tocmo, ABS-CBN News