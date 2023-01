Watch more on iWantTFC

Dahil sa taas ng presyo, may mga nag-uuwi ng sibuyas mula sa ibang bansa. Pero binigyang-diin ng Bureau of Customs na kailangang ideklara at dapat kumuha ng permit ang mga pasaherong may balak mag-uwi ng mga produktong agrikultura mula abroad. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Martes, 17 Enero 2023