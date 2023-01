Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Wala pang ginagawang imbestigasyon umano ang Bureau of Customs sa flight crew na nahulihan ng mga sibuyas at prutas mula sa abroad, ayon sa isang opisyal.

Kamakailan, nahuli ang nasa 10 crew ng Philippine Airlines (PAL) at makumpiskahan sila ng aabot umano sa 27 kilos na sibuyas, mahigit 10 kilong lemon, at 1 kilo ng strawberries at blueberries na hindi deklarado at walang dokumento. Galing sila ng Dubai at Riyadh.

Ayon kay Lourdes Mangaoang, deputy collector for passenger service ng Bureau of Customs-Ninoy Aquino International Airport, ang mag-iimbestiga sa insidente ay ang PAL dahil pinagbabawal ng naturang airlines ang pag-iimport.

Aniya, nasabi sa kaniya na suspendido na umano ang mga crew.

Giit ni Mangaoang, alam ng flight crew na bawal magdala ng ganoong kadaming prutas dahil may training ang mga ito at kailangan nila mag-fill out ng customer's baggage declaration form, na nakasaad na kung may dalang halaman, kailangan magsumite ng phytosanitary permit.

Ayon kay Jose Diego Roxas, OIC ng Bureau of Plant Industry information and computer section, pinapayagan ang mga prutas na aabot sa 5 kilo, kailangan lamang ng phytosanitary permit.

Ani Mangaoang, nakakalungkot na ang mga lumalabag pa ang galit sa BOC. May kumakampi rin umano sa mga ito at nagagalit rin sa BOC.

Giit ni Mangaoang, mayroong awtoridad ang BOC na mag-imbestiga at magsampa ng smuggling ukol sa mga ganitong klaseng insidente. Aniya, nakasaad na malinaw sa Customs baggage declaration form ang mga bawal at hindi bawal.

Nitong Lunes, kinampihan ng ilang mga senador ang flight crew dahil pasalubong lang umano ng mga ito sa kani-kanilang pamilya ang mga nakumpiskang produce.

Pinuna nila ang BOC at tinanong ang ahensiya bakit ang mga malalaking smuggler ang hindi naghuhuli pero ang mga maliliit na pasalubong ang kinukumpiska.—SRO, TeleRadyo, Enero 16, 2023