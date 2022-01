Watch more on iWantTFC

Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Pasay City Linggo ng gabi.

Dead on the spot ang 20-anyos na lalaki sa pamamaril sa Barangay 116 Zone 14. Ayon sa mga residente ng lugar, pagkatapos kumain ng biktima, lumabas ito ng bahay para bumili sa tindahan. Sa may P.Rivera Street, biglang pinagbabaril ang biktima ng di pa kilalang suspek.

Tumakbo agad palayo ang suspek papuntang direksyon ng EDSA Rotonda. Hinihinalaang may isa pang suspek na nagsilbing lookout.

Tatlong basyo ng bala ng kalibre 45 ang nakita sa crime scene.

Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen at kung sino ang mga salarin.