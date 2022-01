Pulis inaresto dahil sa umano’y panggagahasa ng menor de edad

Watch more on iWantTFC

Nakakulong ngayon ang isang pulis ng Quezon City dahil sa reklamong panggagahasa ng isang 17-anyos na dalagita sa Kamuning, Quezon City, Sabado ng gabi.

Ayon kay PLTCOL Alex DJ Alberto, Station Commander ng PS 10, kasalukuyang nakatalaga sa Crime Laboratory Office ng QCPD ang suspek.

Base sa ulat ay ng QCPD, bandang 10 pm Sabado ng gabi, sinamahan ng suspek ang biktima at ang kanyang tiyahin sa kanilang bahay. Ayons sa tiyahin ng biktima, matagal na nilang kakilala ang suspek.

Pag dating sa kanilang bahay umakyat na raw ang tiyahin ng biktima at nakatulog na sa sobrang antok. Naiwan umano sa baba ang dalagita at ang pulis sa sala.

Pinaalis na raw ng biktima ang suspek dahil matutulog na sana siya ngunit tumanggi ang suspek at hinawakan ang kamay ng biktima at hinila sa loob ng kanyang silid.

Dito nakarinig di umano ng kalabog ang tiyahin at agad bumaba at nakita ang kanyang pamangkin na halos walang damit at nakatalukbong ng kumot habang ang pulis naman ay nagtangkang magtago sa cabinet.

Agad tumawag ng pulis ang tiyahin at nadakip ang inirereklamong suspek matapos positibong kinilala ng biktima ang suspek na gumahasa sa kanya.

Isasalang ngayong araw sa inquest proceedings ang suspek na kasalukuyang naka detain sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD.

Ang suspek ay haharap sa kasong rape at paglabag sa R.A. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.