Ospital ng Muntinlupa, punuan pa rin

MANILA – Punuan pa rin ang mga kamang nakalaan para sa mga pasyenteng may COVID-19 sa Ospital ng Muntinlupa sa gitna ng pagsipa ng bilang ng mga kaso sa Metro Manila, ayon sa isang opisyal nito.

“Nag-declare ako last Sunday, 100 percent, pero within the week naman po, medyo bumababa rin nang konti. But as of today 108 percent pa rin ’no,” kuwento ni Dr. Edwin Dimatatac sa TeleRadyo.

Dagdag pa niya, higit 100 health workers na rin nila ang nagpositibo sa COVID-19.

“Ang total nito simula nung January, 140 na employees natin na nag-positive. So that’s more or less, almost 25 percent. Ang critical kasi is pagka more than 10 percent ang unavailable mo,” paliwanag niya.

Dagdag pa ng doktor, “Yung iba bumabalik na rin, kasi nga meron din tayo na after 5 days, 5-10, [pero] pagka kasi may symptoms kahit 5 days na di pa rin namin pinababalik.”

Pero paliwanag naman ni Dimatatac, marami rin silang pasyenteng tinutulungan sa pamamagitan ng telemedicine o online consultation.

“Ang ina-advise talaga natin, kaya meron tayong telemedicine. Pangit naman [kung] maging kampante tayo ‘no, karamihan po, though talaga madami ngayon, marami mga cases, karamihan po mga mild and atsaka moderate po.”

“Yung mga mild talaga there’s no need for admission kaya nag-o-offer tayo ng telemedicine,” aniya.

Patuloy na pinapayuhan ni Dimatatac ang publiko na magpabakuna konta COVID-19.

“Ngayon, halos madami na tayong bakunado, medyo marami-rami na rin po ang nagkaka-COVID ng bakunado. But then again, ang sinasabi dito, mild naman po.”

“Totoo naman po yun, hindi naman guaranteed. Never naman sinabi ng expert, ng (Department of Health) at (World Health Organization) at kaming mga infectious disease na pagka bakunado ka, hindi ka magkakaroon. Nagkakaroon, pero very mild at moderate lang,” paliwanag niya.

“Ine-encourage natin magpabakuna, hindi para sa atin, hindi para sa’yo, ito ay para sa mga kasamahan natin, mga kababayan po natin na mahihina resistensya dahil sila po ang, ‘ika nga, ma-grabe ang magiging epekto ng COVID sa kanila.”

--TeleRadyo, 17 January 2022