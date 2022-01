Watch more on iWantTFC

PAMPANGA—Nasa 2,120 ang kabuuang bilang ng teaching personnel sa Pampanga na apektado ng flu at COVID-19, ayon sa Department of Education.

Inanunsiyo ng DepEd Schools Division Office sa Pampanga ang suspensiyon ng klase mula pre-school hanggang high school sa mga pampublikong eskuwelahan sa lalawigan mula Enero 17-21, 2022.

Sa kabilang banda, mula elementary hanggang college naman ang health break declaration ng Angeles City.

Ayon sa officer-in-charge ng Office of the Schools Division Superintendent na si Melissa Sanchez, magkakaroon ng 5 araw na “health break” ang mga guro at estudyante sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19.

Sa huling datos ng DepEd Pampanga nitong Enero 13, nasa 57 ang active COVID-19 cases sa teaching personnel nila, 1,497 ang afflicted with COVID-like symptoms at 566 ang mga sumasailalim sa quarantine.

Bukod pa ang datos ng Angeles City, Mabalacat City at City of San Fernando. Discretion naman ng mga private school ang suspensiyon ng klase.

Kaugnay nito, malaking bagay ayon sa DepEd na nabigyan ng prayoridad ng provincial government ang pagbabakuna sa mga teaching at non-teaching personnel na sa kasalukuyan ay nasa 96.72 porsiyento na ang fully vaccinated.

Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang kapitolyo sa DepEd para sa iskedyul ng pagbibigay ng booster sa mga guro.

— Ulat ni Gracie Rutao