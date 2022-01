Watch more on iWantTFC

Matinding trauma ang dinaras ngayon ng 46 anyos na si Aling Bebiana ng Caloocan City matapos mabiktima ng paghoholdup noong January 13.

Kwento niya, patapos na sana siya sa kanyang paglilive selling ng mga halaman, Huwebes ng gabi ng bigla na lamang siyang lapitan ng isang lalaking nakamask at helmet na may dalang baril.

"Biglang may kumalabit sa akin, ayun na yung nangyari tinutukan niya ako ng baril and then hinampas tapos nabalya ako...Cellphone lang naman ang kinuha niya," ani Bebiana Manio.

Kaagad na sumakay ang lalaking suspek sa motorsiklo, pero hindi na nakuha pang masundan ito ni Aling Bebiana matapos siyang pagsabihan ng suspek.

Ayon sa Caloocan City police, patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon, para mahuli ang suspek sa panghoholdup.

Paaalala naman ng mga awtoridad, maging bigilante sa paligid sa paggamit ng cellphone lalo sa paglilive, para maiwasan ang ganitong insidente.

Sa kabila ng tinamong trauma, ipagpapatuloy pa rin daw ni aling BeBiana ang paglilive selling lalot malaking tulong ito sa kanilang mga pantustos ngayong may pandemya.



ABS-CBN News, January 17, 2022