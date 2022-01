Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Mayroong 8,600 overseas Filipino workers ang naka-quarantine sa buong bansa dahil sa banta ng mas nakahahawang COVID-19 omicron variant.

"Sa ngayon, mga 8,600 in 195 hotels po. Manageable levels po 'yan," ani Overseas Workers Welfare Administration administrator Hans Leo Cacdac sa panayam sa TeleRadyo Lunes.

Bumaba na umano ito mula sa 14,000 OFWs noong isang buwan, aniya.

Inamin ni Cacdac na nakatanggap sila ng mga reklamo dahil sa delay ng paglabas ng resulta ng swab tests ng mga OFW.

"Ito ay gawa nung matinding volume ngayon ng mga nagpapa-test. Nakikita naman po natin 'yan sa mga resulta ng COVID cases natin sa pang araw-araw," aniya.

Dapat natatanggap ng mga OFW na naka-quarantine sa mga hotel ang kanilang swab test results sa loob ng 24-48 oras. Pero dahil sa dami ng specimen na kailangan i-test, umaabot umano ito nang higit 4 na araw.

"Sinosolusyonan na po ito. Naiibsan na po ang situwasyon as compared to say 1 or 2 weeks ago," ani Cacdac.

Para mas mapabilis ang pagproseso sa swab tests, pinapayagan na aniya ang ilang government at private laboratories.

"Dahan-dahan na nating silang napapauwi. Na-restore na ang 2,000 na napapauwi from accommodation on a daily basis," ani Cacdac.