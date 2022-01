Watch more on iWantTFC

Nahuli sa Paranaque ang dalawang dayuhan na may mga kaso na sa kanilang bansa.

Ayon kay NCRPO Chief PMGen Vicente Danao Jr, humingi ng tulong ang Taipei Economic and Cultural Office para mahuli ang isang 33 anyos na Taiwanese na may kasong illegal possession of firearms sa Pingtung District Court.

Ang nasabing wanted suspek ay nakaditene umano sa isang condominium sa Baclaran dahil sa isyung may kinalaman sa POGO.

Pumunta ang mga pulis sa gusali at nakuha ang lalaking wanted sa Taiwan.

Sa isa pang operasyon, nahuli rin ng mga pulis Paranaque ang isang 37 anyos na Korean sa isang condominium sa Barangay Marcelo Green. Ang dayuhan ay nasa Interpol Red Notice list at may kasong fraud na inihain sa Seoul Bukbu District Court sa South Korea. Nai-turnover na siya sa Bureau of Immigration.