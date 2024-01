Sunog sa oil mill sa Laguna, 2 araw nang inaapula

Watch more on iWantTFC

ALAMINOS, LAGUNA — Mahigit dalawang araw nang inaapula ng mga bumbero ang nasusunog na oil mill sa Barangay San Benito sa Alaminos, Laguna.

Ayon kay FSupt. Fernan Gil Cagampan, fire marshal ng Alaminos Fire Station, marami pa ring kopra sa may likurang bahagi ng warehouse na muling nagliliyab kapag naiinitan.

Gagamit sila ng backhoe para mabutasan ang mga pader at mahakot palabas ang mga kopra.

Kung ikukumpara aniya, mas mahirap na apulahin ang nasusunog na langis kumpara sa gasolina.

“Kasi po ang oil ay flammable at mataas po ang density po niya. Hindi katulad po ng gasolina at ang diesel, nagdi-dissipate po siya sa hangin pag dating po tapos na po siya,” ani Cagampan.

Bukod sa mga nakaimbak na kopra, nahirapan din ang mga bumbero na mag-operate nitong Lunes ng gabi dahil sa madilim ang lugar.

As of 8:00 a.m. nitong Martes, ibinababa na nila ang sunog sa ikalawang alarma. —Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News