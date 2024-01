Watch more on iWantTFC

Patuloy na tumataas ang kaso ng mga batang biktima ng bullying, ayon sa Council for the Welfare of Children. Tinututukan naman ng Department of Education ang mga kaso nito sa mga paaralan, na itinuturing nang isang mental health problem. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Martes, 16 Enero 2024