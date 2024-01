ALAMIN: Tama, ligtas na pagi-imbak ng tubig

Watch more on iWantTFC

Dahil sa inaasahang pag-igting ng El Nino, nagpaalala ang Department of Health sa tamang pag-iimbak ng tubig, at mga prosesong dapat gawin para masigurong malinis at ligtas itong inumin. Ang pag-inom kasi ng maruming tubig, posibleng magdulot ng kung anu-anong sakit kabilang na ang cholera. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Martes, 16 Enero 2024