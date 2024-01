Watch more on iWantTFC

Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. na nananatiling tapat sa Konstitusyon ang militar. Iginiit din niyang patuloy na patitibayin ng AFP ang mga isla at ibang maritime feature sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 15 Enero 2024