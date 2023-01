Watch more on iWantTFC

Nagdeklara ng buong suporta ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kay bagong talagang National Security Adviser Eduardo Año. Tiniyak naman ni Año na gagawin niya ang makakaya para makapag-ambag sa proteksiyon ng mga mamamayan, soberanya at teritoryo ng bansa. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 15 Enero 2023