Nag-aalok ng ilang libreng online course ang TESDA para sa dagdag na kaalaman sa COVID-19 prevention at management sa mga establisimyento. May iba pang kurso na layong makatulong sa mga nais makahanap ng trabaho o magnegosyo sa gitna ng pandemya. Nagpa-Patrol, Wheng Hidalgo. TV Patrol, Sabado, 15 Enero 2021.