Magkapatid na senior citizen nakuhanan ng P700,000 halaga ng 'shabu' sa Quezon

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Timbog ang mag-ate na tulak umano ng droga sa buy-bust operation sa Lucena City, Quezon nitong Miyerkoles.

Ayon sa Quezon Police Provincial Official, nakabili ang nagpanggap na buyer ng P500 halaga ng umano'y shabu sa mga suspek na may edad 61 at 60.

Kumpiskado rin sa mga suspek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa 38 gramo ang bigat. May street value ito na higit P700,000.

Dagdag ng pulisya, may natanggap silang report sa pagbebenta umano ng droga ng magkapatid.

Mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek. - Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News