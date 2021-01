Kahon-kahong rocket shells natagpuan sa Cagayan

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Natagpuan ang 24 kahon na naglalaman ng rocket shell ng war heads sa baybayin ng Claveria sa Cagayan.

May markang US war heads ang mga kahon na naglalaman ng 90 piraso ng rocket shells at posibleng dinala sa bansa para sa Balikatan Exercises.

Nadiskubre namang wala itong explosives o hazardous material at posibleng matagal na sa dagat at halos sira na ang mga kahon.

Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa US government para matukoy kung nagkaroon ng military exercises sa Claveria.

- TeleRadyo 15 Enero 2021