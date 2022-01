TIPS: Wastong pag-aalaga sa mga batang may COVID-19

Watch more on iWantTFC

Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, target ng gobyerno na simulan na rin ngayong Abril ang pagbabakuna ng mga batang 4 taong gulang pababa. May payo naman ang DOH kung paano maiiwasan at ima-manage ang mga batang may COVID-19. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Huwebes, 13 Enero 2022